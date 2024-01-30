Агент Миладиновича подтвердил интерес со стороны казахстанских клубов
Агент сербского защитника Ивана Миладиновича Антон Синьков подтвердил интерес к игроку со стороны казахстанских клубов.
«Есть предметный интерес к Миладиновичу от клубов из Казахстана, но конкретики пока никакой нет. Как только прояснится что-то, я вам сразу дам знать», — приводит слова Синькова Legalbet.kz.
В текущем сезоне Миладинович провел за «Сочи» 21 матч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
23 января «Сочи» объявил о расторжении контракта с игроком.
Источник: https://legalbet.kz/news/16498758/
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