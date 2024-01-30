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Сегодня, 14:38

Агент Миладиновича подтвердил интерес со стороны казахстанских клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент сербского защитника Ивана Миладиновича Антон Синьков подтвердил интерес к игроку со стороны казахстанских клубов.

«Есть предметный интерес к Миладиновичу от клубов из Казахстана, но конкретики пока никакой нет. Как только прояснится что-то, я вам сразу дам знать», — приводит слова Синькова Legalbet.kz.

В текущем сезоне Миладинович провел за «Сочи» 21 матч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

23 января «Сочи» объявил о расторжении контракта с игроком.

Источник: https://legalbet.kz/news/16498758/
Иван Миладинович
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