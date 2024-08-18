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Сегодня, 19:35

Ташуев ответил цитатой Конфуция на вопрос о поиске нового клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос о вариантах продолжения карьеры.

Специалист находится без работы с апреля 24 года после отставки из воронежского клуба.

— Куда перехожу? Не знаю. Пришел на матч будущей команды (встреча 5-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» (3:0) — Прим. «СЭ»)? В «Факел» только тренер пришел. Есть мечта работать вдолгую, радовать болельщиков настоящим футболом, доминантным, атакующим.

— Вы говорили, что готовы хоть в «Факел», хоть в Манчестеры...

— Так, больше в шутку. Тренеры хотят где-то работать, не важно, где. Белой завистью завидую Семаку, Осинькину и Карпину. Они же работают по 6-7 лет. Делаю шикарную работу, продлеваю контракты и ухожу. Как Конфуций говорил, ничего не бывает рано или поздно. Все происходит вовремя.

65-летний Ташуев также известен по работе со «Спартаком» из Нальчика, «Анжи», «Ахматом» и белорусским «Шахтером» Солигорск.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
6
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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