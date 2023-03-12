В воскресенье, 12 марта, состоится матч 19-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов».

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Крылья Советов» идут на 11-й строчке — 20 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».