ЦСКА и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

ЦСКА и «Крылья Советов» назвали составы на матч 19-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16:30 (мск).

У ЦСКА с первых минут на поле выйдут два нападающих Федор Чалов и Антон Заболотный.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Дивеев, Лукин, Щенников, Зайнутдинов, Глебов, Ушаков, Носков, Мухин, Кучаев, Ермаков, Карраскаль.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Ежов, Коваленко, Рахманович, Сычевой (Писарский).

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Солдатенков, Зуев, Бабкин, Витюгов, Чиркович, Гарре, Цыпченко, Шитов.