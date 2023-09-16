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Сегодня, 13:00

ЦСКА — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча РПЛ

ЦСКА примет «Крылья Советов» в рамках 8-го тура чемпионата России
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в матче 8-го тура РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве в субботу, 16 сентября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Смотреть игру ЦСКА — «Крылья Советов» можно на телеканале «Матч Премьер», который проведет видеотрансляцию в прямом эфире. Начало — в 13:55.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов». Ключевые события игры доступны в матч-центре.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» будет судить бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. ВАР (видеоарбитром) назначен Василий Казарцев, ассистент ВАР — Вера Опейкина.

ЦСКА с 11 очками в 7 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 14 очками — четвертые.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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