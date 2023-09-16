Зотов считает, что РПЛ входит в десятку лучших лиг в Европе

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов прокомментировал слова главного тренер сборной России Валерия Карпина о том, что всем футболистам, кто может, нужно уезжать играть в европейские команды.

«Будем честны, интенсивность в лигах из топ-5 Европы выше. Я сомневаюсь, что надо ехать в условный чемпионат Болгарии. Нужно уезжать в Англию, в Испанию, куда уехал Захарян, в Италию, где играет Миранчук, во Францию, где есть Головин и Кузяев. Но я считаю, что наша лига все равно входит в десятку лучших в Европе», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.