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ЦСКА — «Краснодар»: почему не удален Ахметов?

20:02
22 сентября. Москва. ЦСКА — «Краснодар». Фол Ильзата Ахметова на Кайю. 22 сентября. Москва. ЦСКА — «Краснодар». Фол Ильзата Ахметова на Кайю. 22 сентября. Москва. ЦСКА — «Краснодар». Фол Ильзата Ахметова на Кайю. 22 сентября. Москва. ЦСКА — «Краснодар». Фол Ильзата Ахметова на Кайю. 22 сентября. Москва. ЦСКА — «Краснодар». Фол Ильзата Ахметова на Кайю.
22 сентября. Москва. ЦСКА — «Краснодар». Фол Ильзата Ахметова на Кайю.
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На 23-й минуте матча 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» верное решение принял главный арбитр встречи Владислав Безбородов, не удаливший полузащитника красно-синих Ильзата Ахметова.

Ахметов в единоборстве с полузащитником «быков» Кайю ударил соперника ногой в бедро — судья ограничился предупреждением. Судя по всему, рефери учел то, что в действиях Ахметова отсутствовала агрессия, и что в момент удара нога армейца уже была согнута. (Александр Бобров)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

ЦСКА — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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