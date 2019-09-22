На 23-й минуте матча 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» верное решение принял главный арбитр встречи Владислав Безбородов, не удаливший полузащитника красно-синих Ильзата Ахметова.

Ахметов в единоборстве с полузащитником «быков» Кайю ударил соперника ногой в бедро — судья ограничился предупреждением. Судя по всему, рефери учел то, что в действиях Ахметова отсутствовала агрессия, и что в момент удара нога армейца уже была согнута. (Александр Бобров)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

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