ЦСКА — «Краснодар»: почему не удален Ахметов?
20:02
На 23-й минуте матча 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» верное решение принял главный арбитр встречи Владислав Безбородов, не удаливший полузащитника красно-синих Ильзата Ахметова.
Ахметов в единоборстве с полузащитником «быков» Кайю ударил соперника ногой в бедро — судья ограничился предупреждением. Судя по всему, рефери учел то, что в действиях Ахметова отсутствовала агрессия, и что в момент удара нога армейца уже была согнута. (Александр Бобров)
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».
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