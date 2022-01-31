ЦСКА и «Зенит» передумали приобретать защитника «Уфы» Журавлева

«Зенит» и ЦСКА интересовались защитником «Уфы» Юрием Журавлевым, но предложений по переходу футболиста не поступало.

По информации Sport24, на данный момент оба клуба отказались от идеи покупки 25-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, Журавлев с высокой долей вероятности останется в «Уфе» до конца сезона, а летом может перейти в один из ведущих клубов РПЛ.

В сезоне-2021/22 защитник провел 17 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.