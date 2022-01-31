Карпин, Галактионов, Слуцкий и другие тренеры посетили контрольный матч «Динамо» против «Енисея»

Главный тренер сборной России Карпин посетил контрольный матч «Динамо» с «Енисеем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, тренер Николай Писарев и наставник молодежной российской команды Михаил Галактионов посетили товарищескую игру московского «Динамо» с «Енисеем», сообщает медиа-служба бело-голубых.

На встрече также присутствовал Леонид Слуцкий, Сергей Игнашевич, Роман Орещук и Кирилл Панченко.

Ранее Карпин и Галактионов посетил контрольный матч «Ахмата» в Турции.