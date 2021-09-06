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ЦСКА предложил за 17-летнего нападающего «Атлетико Минейро» 10 миллионов евро

21:48
Савио. Фото Instagram
Савио. Фото Instagram
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ЦСКА предпринял попытку приобрести нападающего «Атлетико Минейро» Савио, сообщает Torcedores.

Московский клуб предложил за 80 процентов прав на 17-летнего игрока 10 миллионов евро. Однако сделке помешало то, что предложение было сделано слишком поздно. Бразильский клуб получил его в минувшие выходные, когда до закрытия трансферного окна в России осталось всего пару дней. Учитывая логистические проблемы и отсутствие времени для согласования деталей сделки, стороны решили прекратить переговоры.

В нынешнем сезоне Савио сыграл за «Атлетико Минейро» 12 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт вингера с клубом рассчитан до конца 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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