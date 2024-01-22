ЦСКА: где смотреть трансляции матчей зимой 2024

ЦСКА вышел из отпуска 12 и 13 января. Подготовка армейцев к весенней части чемпионата пройдет с 14 по 26 января в Абу-Даби (ОАЭ), где запланировано две товарищеские игры, и с 30 января по 25 февраля в Турции, здесь команда сыграет шесть матчей. Всего запланировано восемь контрольных игр. Подробная информация о соперниках по всем товарищеским матчам будет опубликована на официальном сайте клуба.

Трансляции контрольных матчей московской команды покажет онлайн-платформа Окко Спорт по платной подписке. Ближайший показ запланирован на 25 января в 11.00 по московскому времени, в этот день «Торпедо» сыграет с ЦСКА. За полным расписанием можно следить на сайте сервиса. Игры будут доступны в высоком разрешении, с функцией переключения дорожки комментариев как в режиме прямой трансляции, так и в записи на всех популярных устройствах.