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Сегодня, 13:38

В «Ахмате» заявили, что «Зенит» не обращался в клуб по поводу трансфера Харина

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Евгений Харин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Зенит» изучает возможность приобретения защитника Евгения Харина. 22 января об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Мы узнали эту новость только от вас. С нами никто не связывался, в клуб ничего не приходило. На данный момент это чьи-то фантазии», — сказал Айдамиров «СЭ».

По информации источника, «Зенит» изучает кандидатуру Харина после ухода Данила Кругового.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона-2023/24 25-летний защитник будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».

Евгений Харин
Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

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И К Ж
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Виктор Александров

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