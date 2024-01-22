В «Карабахе» опровергли информацию о поступавшем от «Рубина» предложении по трансферу Андраде

Генеральный менеджер «Карабаха» Асиф Аскеров опроверг информацию о том, что «Рубин» делал предложение азербайджанскому клубу по трансферу полузащитника Леандро Андраде.

«Из «Рубина» никакого официального предложения по Леандро Андраде нам не поступало. За игрока другой клуб предлагал больше, чем 1,5 млн евро», — приводит слова Аскерова Sport24.

Ранее сообщалось, что «Рубин» готов был заплатить за Андраде 1,5 миллиона евро, но получил отказ.

24-летний Андраде выступает за «Карабах» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 33 матча, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.