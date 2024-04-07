ЦСКА — «Факел»: видео голов
ЦСКА дома победил «Факел» в матче 23-го тура чемпионата России — 4:1.
За армейцев голы забили Тамерлан Мусаев, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев и Федор Чалов. У воронежцев отличился Василий Черов.
36-я минута: Тамерлан Мусаев — 1:0
60-я минута: Иван Обляков — 2:0
75-я минута Аббосбек Файзуллаев — 3:0
90-я минута: Федор Чалов — 4:0
90+4-я минута: Василий Черов — 4:1
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|12
|7
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|35-21
|43
|
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|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|Кр. Советов
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|9
|6
|7
|39-33
|33
|
5
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|22
|9
|9
|4
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|36
|
6
|Локомотив
|21
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|7
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|
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|
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|
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|21
|5
|5
|11
|20-27
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|
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|5
|5
|12
|20-35
|20
|
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|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
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|22
|3
|6
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|23-37
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30 тур
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
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