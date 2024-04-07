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Сегодня, 16:27

Первый тренер Чалова: «Когда не ставят в стартовый состав, появляется спортивная злость»

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Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, в комментарии для «СЭ» высказался о форме игрока армейцев.

«Как его оценивать, если он не выходит в старте? Значит Мусаев и Заболотный на данный момент сильнее. Тренер не будет не ставить хорошего игрока во вред себе. Возможно, у Федора просто небольшой спад, бывает же он у футболистов. Я думаю все будет нормально. Когда тебя не ставят в состав у тебя появляется спортивная злость внутри, желание доказать, что ты игрок основного состава», — сказал Коваль «СЭ».

ЦСКА дома одержал крупную победу над «Факелом» в матче 23-го тура чемпионата России — 4:1.

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 31 матч, в которых забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года.

(Константин Передерий)

Федор Чалов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Форвард «Факела» Марков: «Акинфеев мог не выходить на матч»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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