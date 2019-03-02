"ЦСКА давно не выглядел так плохо". Гончаренко - о матче с "Арсеналом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в матче 18-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (0:2) заявил, что его команда давно не играла так плохо. Он также добавил, что игроки армейцев действовали ниже своего уровня.

- Мы проиграли по делу, - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Выглядели гораздо ниже своего уровня. Наверное, это и тренерская вина, что команда так плохо играла. Мы давно так плохо не выглядели. Не знали, что делать с мячом. Обычно находили лазейки, но сегодня не удавалось.

Обляков сыграл слабее, чем обычно? Ниже своего уровня сыграла вся команда, не только он. У нас были проблемы и в центре, и на флангах. Нет какой-то одной причины. Мы просто играли плохо. Не выполнялось то, о чем мы говорили с командой до игры.

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