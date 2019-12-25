ЦСКА бережет Дзагоева как угощение для новогоднего стола. Праздничный юмор от армейцев

ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал еще один новогодний юмористический видеоролик.

На нем запечатлен главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, который открывает холодильник, но не достает часть еды из холодильника с надписью «Не трогать, это на новый год». А затем с такой же надписью на тренировке занимался полузащитник Алан Дзагоев.