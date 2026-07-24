«Балтика» забила больше всех голов в РПЛ после аутов с начала прошлого сезона

«Балтика» занимает первое место в РПЛ по количеству голов, забитых после аутов с начала сезона-2025/26, сообщает Opta.

С учетом гола в ворота ЦСКА сегодня, 24 июля, на счету калининградцев пять мячей, забитых после розыгрыша аутов. Второе и третье место делят «Спартак» и «Акрон», у которых по три подобных гола.

Игра армейцев и калининградцев началась на «ВЭБ Арене» в 20.00 по московскому времени и стала первой в чемпионате России сезона-2026/27.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом встречи ЦСКА — «Балтика» можно в матч-центре на нашем сайте.