Витория показал сообщения от болельщиков «Спартака» со словами поддержки
Главный тренер «Спартака» Руй Витория в сториз Instagram выложил комментарии болельщиков и хэштеги с призывом оставить (#оставьтеруя, #ямыруй) его на посту.
Ранее 51-летний португальский специалист опубликовал пост с благодарностью в адрес фанатов. За несколько минут фанаты оставили сотни комментариев со словами поддержки и ответной благодарностью.
Под руководством Витории «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», и вышел в 1/8 финала турнира.
Несмотря на такой результат, Витория, скорее всего, покинет «Спартак». Его место должен занять итальянский тренер Паоло Ваноли, который, по информации итальянских СМИ, согласовал контракт с красно-белыми и прилетит в Москву на следующей неделе.
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