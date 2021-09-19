ЦСКА анонсировал матч со «Спартаком» в стиле нового фильма «Дюна»
ЦСКА представил оригинальную афишу матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Пресс-служба армейцев сделала постер в стиле голливудского фильма «Дюна», который недавно вышел в прокат.
«Дерби. Битва на Песчанке», — говорит слоган.
Главные роли на плакате достались Игорю Дивееву, Чидере Эджуке, Федору Чалову, Константину Тюкавину, Игорю Акинфееву, Яке Бийолу и Антону Заболотному.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в понедельник, начало — в 19.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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