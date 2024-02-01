Голы Заболотного и Мусаева принесли ЦСКА победу над узбекским «Андижаном»
ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Андижан» из Узбекистана — 2:0.
Счет на 9-й минуте открыл Антон Заболотный. На 59-й минуте преимущество армейцев удвоил новичок команды Тамерлан Мусаев.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) — «Андижан» (Узбекистан) — 2:0 (1:0)
Голы: Заболотный, 9 (1:0). Мусаев, 59 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Набабкин (Агапов, 46), Гайич, Виллиан Роша, Рядно (Глебов, 46), Мойзес, Кучаев (Кисляк, 46), Обляков (Чалов, 46), Мендес, Заболотный (Мусаев, 46), Давила.
1 февраля.
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|19:00
|
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|2.03
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|
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|
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|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
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|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
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|8
|
|
Джон Кордоба
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|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
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|5
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|1
|3
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