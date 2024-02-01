Долгов рассказал, в каких отношения расстался с «Факелом»

Бывший нападающий «Факела» Александр Долгов рассказал, в каких отношения расстался с воронежским клубом.

«Все вопросы спокойно обсудили и договорились об обоюдном расторжении. Обиды нет, но есть какое-то ощущение недосказанности на поле, если можно так говорить. У меня были силы и возможности помогать команде, готов был доказывать это работой на сборах. По планам какие-то комментарии давать пока не готов. Буду делать со своей стороны все возможное, чтобы показывать соответствующий РПЛ уровень, а там уже жизнь покажет. От себя хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Факела» за невероятную поддержку на всех матчах. Также хочу пожелать команде из моего родного города, чтобы уровень их игры продолжал соответствовать ожиданиям болельщиков», — приводит слова Долгова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Долгов провел 15 матчей, в которых забил один мяч.