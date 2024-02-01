«Спартак» чаще других футбольных клубов проверялся РУСАДА на допинг в 2023 году

Московский «Спартак» стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом в 2023 году, сообщает ТАСС.

По информации источника, за 12 месяцев прошедшего года были проверены на допинг 12 футболистов «Спартака». Это Александр Соболев (дважды), Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Максим Лайкин (дважды), Павел Мелешин, Антон Зиньковский, Георгий Джикия, Даниил Пруцев, Егор Сысоев, Никита Бозов. У «Зенита» было проверено на допинг 10 игроков: Вячеслав Караваев (дважды), Даниил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Андрей Мостовой, Никита Лобов (дважды), Иван Сергеев, Константин Воинков, Никита Базылевский, Богдан Москвичев. В ЦСКА и «Локомотиве» в 2023 году прошли проверку РУСАДА по 9 игроков. Всего с января по декабрь РУСАДА провело тестирование 113 футболистов РПЛ.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.