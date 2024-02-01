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Допинг

1 февраля, 17:45

«Спартак» чаще других футбольных клубов проверялся РУСАДА на допинг в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Московский «Спартак» стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом в 2023 году, сообщает ТАСС.

По информации источника, за 12 месяцев прошедшего года были проверены на допинг 12 футболистов «Спартака». Это Александр Соболев (дважды), Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Максим Лайкин (дважды), Павел Мелешин, Антон Зиньковский, Георгий Джикия, Даниил Пруцев, Егор Сысоев, Никита Бозов. У «Зенита» было проверено на допинг 10 игроков: Вячеслав Караваев (дважды), Даниил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Андрей Мостовой, Никита Лобов (дважды), Иван Сергеев, Константин Воинков, Никита Базылевский, Богдан Москвичев. В ЦСКА и «Локомотиве» в 2023 году прошли проверку РУСАДА по 9 игроков. Всего с января по декабрь РУСАДА провело тестирование 113 футболистов РПЛ.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/19874775
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
РУСАДА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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