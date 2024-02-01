«Спартак» чаще других футбольных клубов проверялся РУСАДА на допинг в 2023 году
Московский «Спартак» стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом в 2023 году, сообщает ТАСС.
По информации источника, за 12 месяцев прошедшего года были проверены на допинг 12 футболистов «Спартака». Это Александр Соболев (дважды), Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Максим Лайкин (дважды), Павел Мелешин, Антон Зиньковский, Георгий Джикия, Даниил Пруцев, Егор Сысоев, Никита Бозов. У «Зенита» было проверено на допинг 10 игроков: Вячеслав Караваев (дважды), Даниил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Андрей Мостовой, Никита Лобов (дважды), Иван Сергеев, Константин Воинков, Никита Базылевский, Богдан Москвичев. В ЦСКА и «Локомотиве» в 2023 году прошли проверку РУСАДА по 9 игроков. Всего с января по декабрь РУСАДА провело тестирование 113 футболистов РПЛ.
После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5