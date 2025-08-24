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ЦСКА дома обыграл «Акрон», у 19-летнего Глебова гол плюс пас

Футболисты ЦСКА празднуют гол Кирилла Глебова (второй слева) в ворота «Акрона».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА дома победил «Акрон» в матче 6-го тура РПЛ — 3:1.

У хозяев забили Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков. 19-летний Глебов также сделал одну результативную передачу.

Единственный гол гостей на счету Артема Дзюбы.

ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, «Акрон» идет на 12-й строчке с 6 очками.

В следующем, 7-м туре ЦСКА сыграет дома против «Краснодара» 31 августа, а «Акрон» в этот же день примет на своем поле «Балтику».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
24 августа 2025, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Акрон
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Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Акрон»: видео голов матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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