ЦСКА дома обыграл «Акрон», у 19-летнего Глебова гол плюс пас

ЦСКА дома победил «Акрон» в матче 6-го тура РПЛ — 3:1.

У хозяев забили Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков. 19-летний Глебов также сделал одну результативную передачу.

Единственный гол гостей на счету Артема Дзюбы.

ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, «Акрон» идет на 12-й строчке с 6 очками.

В следующем, 7-м туре ЦСКА сыграет дома против «Краснодара» 31 августа, а «Акрон» в этот же день примет на своем поле «Балтику».