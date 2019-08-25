На 30-й минуте матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» ошибся арбитр Василий Казарцев, не назначивший пенальти в ворота грозненской команды.

Судье показалось, что полузащитник гостей Антон Швец сыграл в мяч, а на самом деле он ударил Федора Чалова шипами в правый голеностоп. За такой фол, совершенный в своей штрафной, игрока «Ахмата» следовало наказать 11-метровым. (Александр Бобров)

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