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Сегодня, 13:39

Батраков признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал победителем премии «Первая пятерка» как лучший молодой игрок РПЛ в 2024 году.

Награду вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова. Среди 105 экспертов Батракова назвали лучшим молодым футболистом 98 человек. 19-летний россиянин набрал 518 баллов. Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Данила Козлов (237 баллов), на третьей строчке — защитник «Рубина» Илья Рожков (166 баллов).

Лучшей молодой футболисткой стала форвард «Чертаново» Яна Свистунова.

В сезоне-2024/25 Батраков провел 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. В 2023 году лучшим молодым игроком РПЛ был признан форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Динамо Мх – Локомотив
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28.02 00:00
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