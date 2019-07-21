Чуперка считает, что "Тамбову" в матче с "Локо" не хватает спокойствия

Полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка оценил игру команды в первом тайме матча 2-го тура чемпионата России против "Локомотива".

– Мы были готовы к этому матчу, – рассказал Чуперка в эфире "Матч Премьер". – Ведь первый тур мы играли против "Зенита", так что готовы к противостоянию с сильным соперником. В какой-то момент нужно играть спокойнее. Вместо этого торопимся и нарываемся на контратаки. Думаю, тренерский штаб внесет нужные коррективы.

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