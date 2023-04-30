Чугунов: «Я думал, что Кайо будет прогрессировать, а он еще хуже становится»

Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов высказался об игре защитника «Краснодара» Кайо Панталеао в матче 25-го тура против «Урала» (1:1).

«Я думал, что Кайо будет все-таки как-то прибавлять, прогрессировать. А он, по-моему, даже не на месте стоит, а ещё хуже становится. Ошибки Сафонова в пропущенном голе, я считаю, не было. Он мог, конечно, поудачней и понадежнее сыграть в том эпизоде, но такое бывает, Сафонова не в чем упрекнуть», — приводит слова Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 27-летний бразилец сыграл в 24 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он выступает за «Краснодар» с 2019 года.