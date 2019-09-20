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Что сказал главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Уфы»

19:48

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Уфы» в матче 10-го тура РПЛ. Красно-белые уступили 0:1, потерпев четвертое поражение подряд.

— Мы владели преимуществом, нам не удались завершающие фазы, — сказал Кононов в эфире «Матч премьер». — Самый опасный момент был в конце, когда Мельгарехо с метра попал во вратаря.

— Успели что-то сказать игрокам в раздевалке?

— Пока еще нет.

— Как «Спартаку» жить дальше?

— Работать. Сейчас черная полоса. При соответствующей работе, вере в себя будут успехи и победы, и «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает.

Уфа — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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