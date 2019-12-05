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«Что опять за сектантские замашки?» Дзюба уверен, что «Зенит» забил чистый гол в ворота «Спартака»

20:40
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он рассказал, что в матче со «Спартаком» (1:0) гол его команды был забит по правилам. Единственный мяч в свои ворота забил Илья Кутепов.

— Гол «Зенита» не сразу засчитали — смотрели ВАР. Что было за единоборство с Кутеповым?

— Магомед Оздоев сделал хорошую передачу, пошла борьба, я ее выиграл и пробил. Сейчас кричат, что было нарушение правил. Но надо же на что-то списывать. Чистый эпизод — ударил после единоборства, Максименко потащил, мяч отскочил в колено Кутепову, гол. Все. Какие вопросы?

Еще говорят, что Ракицкому мяч попал в руку. Но там рука в естественном положении — защитник катится, руку некуда деть. Так же попал мяч в руку и Зобнину, когда бежали в борьбе. Все логично, тоже рука в естественном положении. Миллиард раз обсуждали, говорили, что не пенальти. Что опять за сектантские замашки? Вы играете 45 минут в большинстве, не можете забить. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Артема Дзюбы — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kapitan-sbornoy-rossii-forvard-zenita-artem-dzyuba-o-pobede-nad-spartakom-situacii-s-fanatami-i-zherebevke-evro-2020-1618636/

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