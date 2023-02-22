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Сегодня, 15:07

Чорлука заявил, что самый сильный «Локомотив» был при Кучуке и Семине

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что самый сильный «Локомотив» был при Леониде Кучуке и Юрии Семине.

«Когда при мне был самый сильный «Локомотив»? Фух, тяжело. Выделю две команды. Первая — команда Кучука. В том составе был Диарра! Это один из лучших футболистов, с кем я когда-либо играл, хотя я играл с очень многими. В моей символической сборной в центре поля всегда будут Диарра и Модрич. Когда у тебя есть такой человек в составе, ты должен выигрывать чемпионство — сумасшедший футболист. Слева тогда действовал Майкон, справа Самедов, в центре защиты я и Дюрица — суперкоманда. А вторая — которая выиграла чемпионство с Семиным в 2018 году», — приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провел 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5005953-vedran-chorluka-zayavil-chto-samyj-silnyj-lokomotiv-byl-pri-kuchuke-i-syomine.html
Ведран Чорлука
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ФК Локомотив (Москва)
Леонид Кучук
Юрий Семин
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Спартак

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Зенит

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П
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Спартак

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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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Олег Дмитриев

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