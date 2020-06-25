Член совета директоров «Крыльев» предложил уволить Божовича

Депутат Самарской губернской думы, член совета директоров «Крыльев Советов» Александр Милеев рассказал, что предложил отправить в отставку главного тренера Миодрага Божовича. Самарцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

— Только что состоялось заседание совета директоров «Крыльев Советов», — написал Милеев в своем Twitter. — Предложил отправить в отставку главного тренера Миодрага Божовича! К большому сожалению, мое предложение не было поддержано.

Только что состоялось заседание Совета директоров «КС».

Предложил отправить в отставку Главного тренера «Крыльев Советов» — Миодрага Божовича!

К большому сожалению, моё предложение не было поддержано... pic.twitter.com/JNJhShzfor — Александр Милеев (@AlexanderMileev) June 25, 2020

В 24-м туре РПЛ «Крылья» на выезде сыграют с «Зенитом».