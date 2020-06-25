РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Член совета директоров «Крыльев» предложил уволить Божовича

25 июня 2020, 18:15
Теги:

Депутат Самарской губернской думы, член совета директоров «Крыльев Советов» Александр Милеев рассказал, что предложил отправить в отставку главного тренера Миодрага Божовича. Самарцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

— Только что состоялось заседание совета директоров «Крыльев Советов», — написал Милеев в своем Twitter. — Предложил отправить в отставку главного тренера Миодрага Божовича! К большому сожалению, мое предложение не было поддержано.

В 24-м туре РПЛ «Крылья» на выезде сыграют с «Зенитом».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир