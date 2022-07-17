Член совета директоров «Динамо» рассказал о ситуации с легионерами в клубе

Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о ситуации с легионерами клуба.

«В какой степени можно быть уверенным, что легионеры не уедут? Я могу отвечать в юридической степени. К сожалению, решение ФИФА оставляет нас в беззащитном положении. Все зависит от обстоятельств легионеров. У каждого уехавшего футболиста есть своя индивидуальная история. Подписание специального документа? Мне сложно отвечать за ЦСКА. Кто-то подписывает, кто-то нет. Мы пробуем все. С некоторыми ребятами мы подписали такой документ. Не буду говорить фамилии.

Если вы читали заявление Бальбуэна, эта ситуация связана с его семейными обстоятельствами. Если бы не было положения ФИФА, то с высокой доли вероятности он стремился бы уехать. Эта история не касается новых положений ФИФА», — сказал Гафин «СЭ».

10 июля защитники «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Иван Ордец приостановили контракт с московским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА.