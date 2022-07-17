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Сегодня, 22:49

Член совета директоров «Динамо» рассказал о ситуации с легионерами в клубе

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о ситуации с легионерами клуба.

«В какой степени можно быть уверенным, что легионеры не уедут? Я могу отвечать в юридической степени. К сожалению, решение ФИФА оставляет нас в беззащитном положении. Все зависит от обстоятельств легионеров. У каждого уехавшего футболиста есть своя индивидуальная история. Подписание специального документа? Мне сложно отвечать за ЦСКА. Кто-то подписывает, кто-то нет. Мы пробуем все. С некоторыми ребятами мы подписали такой документ. Не буду говорить фамилии.

Если вы читали заявление Бальбуэна, эта ситуация связана с его семейными обстоятельствами. Если бы не было положения ФИФА, то с высокой доли вероятности он стремился бы уехать. Эта история не касается новых положений ФИФА», — сказал Гафин «СЭ».

10 июля защитники «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Иван Ордец приостановили контракт с московским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Иван Ордец
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
ФИФА
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
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Тимур Аюпов

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