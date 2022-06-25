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В «Динамо» рассказали, когда Гильермо Варела вернется в расположение клуба

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем уругвайского защитника Гильермо Варелы.

— Гильермо Вареле также была предоставлена неделя отдыха. Есть уверенность в том, что он вернется в расположение «Динамо»?

— У Варелы такая же ситуация, как и у Шиманьски. Гильермо играл за сборную Уругвая, ему предоставили дополнительную неделю отдыха. Единственная разница между двумя футболистами заключается в том, что федерация футбола Уругвая и уругвайские СМИ не оказывают на Варелу даже близко такого давления, с которым сталкивается Шиманьски.

В сезоне-2021/22 Варела сделал 3 голевых передачи в 28 матчах за «Динамо». 29-летний уругваец выступает за московский клуб с октября 2020 года.

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