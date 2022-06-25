В «Динамо» рассказали, когда Гильермо Варела вернется в расположение клуба
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем уругвайского защитника Гильермо Варелы.
— Гильермо Вареле также была предоставлена неделя отдыха. Есть уверенность в том, что он вернется в расположение «Динамо»?
— У Варелы такая же ситуация, как и у Шиманьски. Гильермо играл за сборную Уругвая, ему предоставили дополнительную неделю отдыха. Единственная разница между двумя футболистами заключается в том, что федерация футбола Уругвая и уругвайские СМИ не оказывают на Варелу даже близко такого давления, с которым сталкивается Шиманьски.
В сезоне-2021/22 Варела сделал 3 голевых передачи в 28 матчах за «Динамо». 29-летний уругваец выступает за московский клуб с октября 2020 года.
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|0
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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