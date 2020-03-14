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Член попечительского совета «Оренбурга»: «Приостановку РПЛ не обсуждали. Готовы сыграть все матчи согласно календарю»

17:15
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Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин сообщил «СЭ» позицию клуба относительно возможной приостановки Тинькофф РПЛ из-за пандемии коронавируса.

— Приостановка чемпионата? В «Оренбурге» мы этот вопрос не обсуждали, — заявил Столыпин. — Готовы сыграть все матчи чемпионата в штатном режиме согласно календарю. (Евгений Белоусов)

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