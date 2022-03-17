Кавазашвили о зарплатах футболистов РПЛ: «За плохую игру они должны получать намного меньше»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» предложение депутата Госдумы Светланы Журовой сократить зарплаты футболистов.

«Я никогда не лез в чужие карманы, потому что всю свою жизнь в футболе мы получали фиксированную зарплату у государства. У нас не было такого, что ты по контракту получаешь сумасшедшие деньги. Мне для футболистов не жалко, когда они получают большие деньги. Но я всегда требую, чтобы они показывали мастерство высочайшего класса. К сожалению, мы уже 30 лет после развала СССР в российском футболе никак не можем этот класс показать. Поэтому возникает вопрос: стоит ли посредственным футболистам платить бешеные деньги? Те же легионеры на маленькие деньги к нам не приедут.

Теперь кроме «Краснодара» и «Спартака», где хозяева вкладывают собственные деньги, они у нас в клубах бюджетные. Те средства, которые должны пойти на обеспечение нашего народа, изымаются из определенного фонда и переходят на оплату легионеров.

То, что предлагает Журова, — я ее не осуждаю. Когда я играл — таких оплат не было. Когда Журова выступала, то их тоже не было. За плохую игру, конечно, футболисты должны намного меньше получать. Нужно ставить фиксированную плату. Спортсмены — это люди с короткой спортивной биографией. Если кто-то из них зарабатывает большие деньги, то только 10 лет. Те, кто это делают 15 и больше, — уникумы. Лишать их всех хлеба я не могу«, — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация о возможных сокращениях зарплат футболистов в «Уфе» и «Краснодаре.