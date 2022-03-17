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Кавазашвили о зарплатах футболистов РПЛ: «За плохую игру они должны получать намного меньше»

Кавазашвили отреагировал на предложение Журовой сократить зарплаты футболистов
Данил Алешин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» предложение депутата Госдумы Светланы Журовой сократить зарплаты футболистов.

«Я никогда не лез в чужие карманы, потому что всю свою жизнь в футболе мы получали фиксированную зарплату у государства. У нас не было такого, что ты по контракту получаешь сумасшедшие деньги. Мне для футболистов не жалко, когда они получают большие деньги. Но я всегда требую, чтобы они показывали мастерство высочайшего класса. К сожалению, мы уже 30 лет после развала СССР в российском футболе никак не можем этот класс показать. Поэтому возникает вопрос: стоит ли посредственным футболистам платить бешеные деньги? Те же легионеры на маленькие деньги к нам не приедут.

Теперь кроме «Краснодара» и «Спартака», где хозяева вкладывают собственные деньги, они у нас в клубах бюджетные. Те средства, которые должны пойти на обеспечение нашего народа, изымаются из определенного фонда и переходят на оплату легионеров.

То, что предлагает Журова, — я ее не осуждаю. Когда я играл — таких оплат не было. Когда Журова выступала, то их тоже не было. За плохую игру, конечно, футболисты должны намного меньше получать. Нужно ставить фиксированную плату. Спортсмены — это люди с короткой спортивной биографией. Если кто-то из них зарабатывает большие деньги, то только 10 лет. Те, кто это делают 15 и больше, — уникумы. Лишать их всех хлеба я не могу«, — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация о возможных сокращениях зарплат футболистов в «Уфе» и «Краснодаре.

Анзор Кавазашвили
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Кавазашвили рассказал, что возможность сокращения зарплат футболистов обсуждается в РФС
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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Динамо

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Зенит

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