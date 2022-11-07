Кузяев поддержал Чистякова: «Мы проигрываем и выигрываем вместе!»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поддержал защитника команды Дмитрия Чистякова.

«Мы проигрываем и выигрываем вместе!» — написал Кузяев в социальных сетях, разместив фотографию Чистякова.

Ранее со словами поддержки в адрес одноклубника выступили голкиперы Даниил Одоевский и Михаил Кержаков.

В игре «Зенита» против «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча генеральный директор клуба Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября Медведев сообщил, что «Зенит» вывел игрока из основного состава команды.