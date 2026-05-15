Чилийский полузащитник «Рубина» Сааведра: «Русские люди очень хорошие»

Чилийский полузащитник «Рубина» Игнасио Сааведра поделился с «СЭ» впечатлениями от общения с русскими людьми.

«Москва — это очень большой и красивый город. По ощущениям, здесь живет столько же людей, сколько во всем Чили. Русские люди — очень хорошие. Им очень нравится, когда я с ними начинаю говорить по-русски. Поэтому хочу изучать язык все больше и больше. Например, меню в ресторане я смотрю на русском языке. Считаю это тоже одним из шагов в изучении», — сказал Сааведра «СЭ».

Игнасио Сааведра перешел в «Сочи» в сезоне-2023/24. В феврале 2026-го полузащитник присоединился к «Рубину» на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист сыграл 14 матчей и отметился 1 забитым мячом.