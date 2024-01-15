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Сегодня, 11:43

Четырем российским топ-клубам предложили приобрести хавбека Траоре

Виктория Кравченко
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«Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Крылья Советов» интересуются малийским полузащитником «Халл Сити» Адамой Траоре, сообщает журналист Иван Карпов в соцсетях.

Он сообщил, что агент футболиста хочет для игрока контракт на 2,5 сезона с зарплатой в районе 800 тыcяч евро в год.

«Важно, что переход может состояться только летом. Кроме российских команд его могут подписать свободным агентом «Удинезе» и «Лас-Пальмас», — говорится в публикации.

28-летний футболист выступает за «Халл Сити» с 1 сентября 2022 года, контракт игрока истекает 30 июня 2024. В текущем сезоне Траоре провел за клуб из чемпионшипа 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.

Источник: https://t.me/karpinside
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Пари НН – Факел
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