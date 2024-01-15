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Сегодня, 11:27

Семак заявил, что «Зенит» пошел навстречу ушедшим в аренду Ренану и Чистякову

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об уходе в аренду двух защитников — Дмитрия Чистякова и Роберта Ренана.

Семак заявил, что клуб пошел навстречу футболистам, отпустив их туда, где они смогут получить больше игровой практики.

«В аренду ушел Роберт Ренан — мы понимаем, что это молодой игрок, которому нужна игровая практика, это обязательно. Мы пошли навстречу ему, отпустили. То же самое касается и Димы Чистякова — в конце прошлого года мы с ним общались, он хочет получать больше игровой практики», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Чистяков отправился в «Сочи», а бразилец уехал в «Интернасьонал».

Ранее Семак рассказал, что «Зенит» могут пополнить один-два игрока в зимнее трансферное окно.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.

С 14 по 29 января игроки клуба из Санкт-Петербурга проводят первый тренировочный сбор в Абу-Даби. Второй и третий сборы команды состоятся в Дохе с 1 по 28 февраля.

Дмитрий Чистяков
Сергей Семак
ФК Зенит
Роберт Ренан
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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