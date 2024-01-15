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Сегодня, 12:00

Новичок «Зенита» Артур обратился к болельщикам клуба

Виктория Кравченко
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Новичок «Зенита» Артур Гимарайнс поприветствовал болельщиков команды и пообещал, что будет выкладываться на поле на 100 процентов.

«Всем привет! Я с нетерпением жду знакомства и встречи с вами на нашем стадионе! Хочу скорее почувствовать, что это такое — выступать за «Зенит», увидеть «Газпром Арену». И я уверен — вы никогда не будете чувствовать в моей игре нехватки самоотдачи и желания выложиться на все 100. Обещаю, что буду делать все, чтобы радовать вас и радоваться вместе с вами. Спасибо, пока!» — цитирует игрока официальный сайт «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро.

В 2023 году футболист стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.

ФК Зенит
Артур (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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