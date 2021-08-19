«Ростов» опубликовал фото Роналду в новом третьем комплекте формы

Официальный Twitter «Ростова» опубликовал фотографию форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в новом третьем комплекте формы российского клуба.

Третья форма «Ростова» выполнена в традиционных желто-синих цветах с эскизом с элементами белых оттенков на груди.

«Как прибавил Байрамян при Семине», — отреагировал на пост комментатор Михаил Поленов.

«Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с одним баллом.