Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» опубликовал фото Роналду в новом третьем комплекте формы

14:42
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Теги:

Официальный Twitter «Ростова» опубликовал фотографию форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в новом третьем комплекте формы российского клуба.

Третья форма «Ростова» выполнена в традиционных желто-синих цветах с эскизом с элементами белых оттенков на груди.

«Как прибавил Байрамян при Семине», — отреагировал на пост комментатор Михаил Поленов.

«Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с одним баллом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В Международной федерации гимнастики сообщили о непредвзятости судейства на Олимпиаде
Урунов возвращается в «Уфу». Деньги на игрока появились с приходом нового спонсора
Жиго уходит из «Спартака». Для красно-белых этот трансфер — очень большая проблема
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд