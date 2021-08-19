«Ростов» опубликовал фото Роналду в новом третьем комплекте формы
14:42
Официальный Twitter «Ростова» опубликовал фотографию форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в новом третьем комплекте формы российского клуба.
Третья форма «Ростова» выполнена в традиционных желто-синих цветах с эскизом с элементами белых оттенков на груди.
«Как прибавил Байрамян при Семине», — отреагировал на пост комментатор Михаил Поленов.
«Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с одним баллом.
Рады представить третий комплект формы на текущий сезон ? pic.twitter.com/cdSEWb9X4m— Football Club Rostov (@rostovfc) August 19, 2021
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