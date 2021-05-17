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Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон

17:30
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Президент ЦСКА Евгений Гинер принес извинения болельщикам команды за провальный сезон. Армейцы заняли шестое место, впервые за 20 лет команда не выступит в еврокубках.

— Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу, — сказал Гинер в интервью «СЭ». — И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!

(Максим Алланазаров)

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