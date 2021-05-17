Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон
17:30
Президент ЦСКА Евгений Гинер принес извинения болельщикам команды за провальный сезон. Армейцы заняли шестое место, впервые за 20 лет команда не выступит в еврокубках.
— Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу, — сказал Гинер в интервью «СЭ». — И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!
(Максим Алланазаров)
Читайте также
7
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю