Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон

Президент ЦСКА Евгений Гинер принес извинения болельщикам команды за провальный сезон. Армейцы заняли шестое место, впервые за 20 лет команда не выступит в еврокубках.

— Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу, — сказал Гинер в интервью «СЭ». — И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!

(Максим Алланазаров)