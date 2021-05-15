Пономарев считает, что Обляков и Ахметов не годятся для борьбы за еврокубки

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ армейцев против «Динамо».

«Победа над «Динамо»? Все зависит от Влашича, — сказал Пономарев «СЭ». — На него вся надежда, на него постоянно играют. Может, его отсутствие скажется положительно. Если его не будет, то получится командное взаимодействие. Все будут стараться забить. Думаю, что армейцы выдержат и обыграют «Динамо». Тем не менее, выйти в еврокубки будет очень сложно. Там «Рубин», «Сочи» и другие команды, которые не хотят сдавать позиций. Самое главное сейчас — это побеждать, а остальное приложится».

Пономарев также оценил изменения в команде после прихода Олича.

«Олич нацелил игроков на взятие ворот. Его назначение — это было нормальным решением. Я уверен, что он перестроит игру команды. Просто нужны хорошие исполнители, которые бегут всегда вперед. А у нас в полузащите Обляков и Ахметов. Оба не годятся для борьбы за попадание в европейские соревнования. Работа полузащитника — это пахота. А у нас этого нет», — добавил Пономарев.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в воскресенье, 16 мая, в Москве. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)