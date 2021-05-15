Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Пономарев считает, что Обляков и Ахметов не годятся для борьбы за еврокубки

12:29
Теги:

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ армейцев против «Динамо».

«Победа над «Динамо»? Все зависит от Влашича, — сказал Пономарев «СЭ». — На него вся надежда, на него постоянно играют. Может, его отсутствие скажется положительно. Если его не будет, то получится командное взаимодействие. Все будут стараться забить. Думаю, что армейцы выдержат и обыграют «Динамо». Тем не менее, выйти в еврокубки будет очень сложно. Там «Рубин», «Сочи» и другие команды, которые не хотят сдавать позиций. Самое главное сейчас — это побеждать, а остальное приложится».

Пономарев также оценил изменения в команде после прихода Олича.

«Олич нацелил игроков на взятие ворот. Его назначение — это было нормальным решением. Я уверен, что он перестроит игру команды. Просто нужны хорошие исполнители, которые бегут всегда вперед. А у нас в полузащите Обляков и Ахметов. Оба не годятся для борьбы за попадание в европейские соревнования. Работа полузащитника — это пахота. А у нас этого нет», — добавил Пономарев.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в воскресенье, 16 мая, в Москве. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

35-летний вратарь «Манчестер Сити» Карсон не уверен, что ему вручат медаль за победу в АПЛ
В ГД оценили реакцию Климкина на слова Путина об Украине как антиподе
Рейтинг самых доступных женщин по знаку зодиака
Женщину изнасиловали в магазине в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр