Червиченко отреагировал на пост Витории о подготовке «Спартака» с фото сборной России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» последний пост в Instagram тренера красно-белых Руя Витории.

В ночь на 9 июня Витория опубликовал в соцсетях пост, в котором прикрепил скриншот с товарищеского матча Россия — Болгария (1:0) и подписал фото, что готовится к работе со «Спартаком».

«Я пока не очень понял всю сложившуюся ситуацию. Я так понимаю, что это продукт деятельности пиар-службы «Спартака», а ляпов там огромное количество. Они с завидным постоянством делают ошибки. Может, Руй не понял, что сборная России и «Спартак» — немного разные вещи. Может, он думает, что — это базовая команда сборной. Как раньше был «Динамо» Киев для СССР. Может, он пытался посмотреть, как Зобнин играет», — сказал Червиченко «СЭ».

Также Червиченко оценил перспективы португальского специалиста в «Спартаке».

«Приглашение Витории меня пока настораживает. Для меня его кандидатура очень спорная. Я пока не услышал членораздельного объяснения, почему именно он. Почему, когда мы говорим о португальцах, вспоминаем именно Руя Виторию? Потому что он когда-то что-то взял? Или куда-то вывел один раз? Один раз и палка стреляет. Нужна стабильность. Например, у Эмери мы стабильность видим. Четыре кубка за семь лет. Хотелось бы увидеть, что еще Руй дал футболу кроме одного выстрела. Какой футбол он исповедует? Мы еще ни разу не слышали, как он собирается играть. Например: «я буду атаковать» или «я буду обороняться». К какому стилю игры он стремится? А человек уже почти как месяц подписал контракт. Я даже не уверен, виделся ли он с командой», — добавил Червиченко.

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате России. Москвичи начнут выступление в Лиге чемпионов-2021/22 с третьего квалификационного раунда.

(Мария Куцубеева)