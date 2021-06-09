Стали известны даты и место летних сборов «Локомотива»
12:27
Как стало известно «СЭ», московский «Локомотив» проведет летом два учебно-тренировочных сбора в Австрии. С 14 по 27 июня команда будет тренироваться в местечке Бад-Кляйкирнххайм, а с 1 по 12 июля — в Бад-Вальтерсдорфе.
Старт чемпионата России по футболу сезона-2021/22 намечен на 25 июля.
По итогам прошлого сезона команда Марко Николича заняла третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
Московский клуб стал обладателем Кубка России-2021. В финале «Локомотив» выиграл у «Крыльев Советов» (3:1). В Суперкубке страны железнодорожники сыграют с «Зенитом» в июле. Дата матча будет определена позже.
(Артем Калинин)
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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