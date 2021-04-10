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Аленичев: «Самое главное, что «Спартак» выиграл чемпионат. А кто до Карреры тренировал — это второстепенно»

23:48
Дмитрий Аленичев. Фото Татьяна Дорогутина., «СЭ»
Дмитрий Аленичев. Фото Татьяна Дорогутина., «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев озвучил свою позицию касательно того, чьей заслугой является последнее чемпионство красно-белых.

Напомним, что «Спартак» стала победителем РПЛ в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры, который в августе 2016 года сменил как раз российского специалиста.

«Бывает ли мне грустно от того, что все сделал я, а выиграл Каррера? Нет, не бывает. Так и должно быть, ничего страшного. Да, команду подготовили. Но самое главное, что «Спартак» выиграл. А кто ее до Массимо Карреры тренировал — это второстепенно. Самое главное в любом спорте — это результат. «Спартак» выиграл, и большая благодарность Массимо за это», — заявил Аленичев в интервью YouTube-каналу «СпортХаб».

Аленичев возглавлял красно-белых с июня 2015-го по август 2016 года, после чего был отправлен в отставку.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCwo0BqWXjJlHeCC-L3rxUiQ

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