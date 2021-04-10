Аленичев: «Самое главное, что «Спартак» выиграл чемпионат. А кто до Карреры тренировал — это второстепенно»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев озвучил свою позицию касательно того, чьей заслугой является последнее чемпионство красно-белых.
Напомним, что «Спартак» стала победителем РПЛ в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры, который в августе 2016 года сменил как раз российского специалиста.
«Бывает ли мне грустно от того, что все сделал я, а выиграл Каррера? Нет, не бывает. Так и должно быть, ничего страшного. Да, команду подготовили. Но самое главное, что «Спартак» выиграл. А кто ее до Массимо Карреры тренировал — это второстепенно. Самое главное в любом спорте — это результат. «Спартак» выиграл, и большая благодарность Массимо за это», — заявил Аленичев в интервью YouTube-каналу «СпортХаб».
Аленичев возглавлял красно-белых с июня 2015-го по август 2016 года, после чего был отправлен в отставку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю