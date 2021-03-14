Жена Карпина опровергла информацию о том, что «Ростов» будет бойкотировать матч РПЛ
Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья в своем Instagram отреагировала на информацию о том, что команда будет бойкотировать матч 23-го тура РПЛ с «Ротором».
«Не слышала о таком, но уверена, это просто чьи-то эмоции, причем не из клуба. Это сразу автоматически поражение, кому станет лучше? Ничего уже не исправить, надо работать дальше», — написала Карпина.
Сегодня, 14 марта, Андрей Червиченко сообщил, что у него есть информация о том, что «Ростов» будет бойкотировать матч 23-го тура РПЛ из-за судей.
Напомним, что в «Ростове» остались недовольны работой Сергея Лапочкина на матче 22-го тура РПЛ «Химок», который завершился поражением южан со счетом 0:1. Арбитр не засчитал гол форварда «Ростова» из-за оффсайда, который был обнаружен после видеопросмотра.
Матч «Ротор» — «Ростов» запланирован на 17 марта. Начало — в 18.00 мск.
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