Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0).

«Результат наконец-то положительный. Игра такая же унылая, как и с ЦСКА. «Уфа» совершила три грандиозные ошибки в обороне, две из которых «Спартак» блестяще использовал. В начале игры Понсе идеально пробрался сквозь защитника, который по всем физическим кондициям был сильнее его. Второй пропущенный гол — это катастрофа. За такое в раздевалки бьют! Промес забил, но опять провел слабую игру. Квинси игрок не своей зарплаты. Также я надеюсь, что от Витории отстанут на небольшое время, но после игры с «Наполи» все понесется по-новому», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые поднялись на восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» занимает 13-е место, имея в активе 8 очков.