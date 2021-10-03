Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» прокомментировал «СЭ» эпизод с удалением с поля форварда Сердара Азмуна в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Сочи» (1:2).

«Зениту» не удалось доиграть матч в полном составе. Красные карточки по новым правилам странно трактуются и меняют ход игры. Я немного не понял, куда надо было Азмуну эту ногу деть. Джанаев пошел до конца защищать ворота. Они столкнулись, но откуда тут взялась красная? Ну хорошо, даже если вы выгоняете Азмуна, то почему не засчитываете гол? Азмуну вы можете показать карточку, а гол надо было засчитать. У нас-то и прежние судьи были неадекватные, новые тоже веселые", — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Нападающий «Зенита» Азмун получил красную карточку на 42-й минуте матча с «Сочи». Главный арбитр встречи Павел Шадыханов удалил иранца с поля после подсказки ВАР. Сначала судья показал ему желтую карточку, но после просмотра повтора поменял свое решение.

26-летний иранец эмоционально отреагировал на удаление и начал кричать на судью и футболистов «Сочи».