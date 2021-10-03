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Судейство

Червиченко не согласен с красной карточкой Азмуну в матче «Зенит» — «Сочи»

19:42
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» прокомментировал «СЭ» эпизод с удалением с поля форварда Сердара Азмуна в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Сочи» (1:2).

«Зениту» не удалось доиграть матч в полном составе. Красные карточки по новым правилам странно трактуются и меняют ход игры. Я немного не понял, куда надо было Азмуну эту ногу деть. Джанаев пошел до конца защищать ворота. Они столкнулись, но откуда тут взялась красная? Ну хорошо, даже если вы выгоняете Азмуна, то почему не засчитываете гол? Азмуну вы можете показать карточку, а гол надо было засчитать. У нас-то и прежние судьи были неадекватные, новые тоже веселые", — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Нападающий «Зенита» Азмун получил красную карточку на 42-й минуте матча с «Сочи». Главный арбитр встречи Павел Шадыханов удалил иранца с поля после подсказки ВАР. Сначала судья показал ему желтую карточку, но после просмотра повтора поменял свое решение.

26-летний иранец эмоционально отреагировал на удаление и начал кричать на судью и футболистов «Сочи».

Зенит — Сочи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Спартак 1
2-й тайм

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
Сочи 2
Матч завершен

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51

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